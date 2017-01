Tutto pronto per la seconda edizione de “Il Miglio d’oro”, il trofeo organizzato dall’ASD Nuotatori Campani in collaborazione con la FIN Campania e la FINP Campania, che si terrà il 14 e il 15 gennaio presso la piscina del Centro Sportivo Portici.



La manifestazione, patrocinata dal Comune di Portici e dal Comune di San Giorgio a Cremano, lascia presagire un bagno di folla con tantissimi presenti tra atleti, pubblico…e stelle del nuoto italiano.



Illustri le presenze, infatti, che daranno ancor più importanza alla kermesse presso la struttura in via de Curtis: campioni del nuoto olimpico e paralimpico prenderanno parte alla manifestazione.

Tra tutti spiccano i nomi di Fabio Scozzoli (bronzo ai Mondiali di Windsor), Martina Carraro (argento ai Mondiali di Windsor), Stefania Pirozzi, Alice Mizzau ed Erica Musso.

Con loro i campioni paralimpici reduci dai successi di Rio2016: Vincenzo Boni ed Emanuela Romano.



Il Meeting è destinato sia agli atleti FIN che agli atleti FINP che rientrino nelle categorie Ragazzi (maschi nati negli anni 2001/2003 e femmine nate negli anni 2003/ 2004), Juniores (maschi nati negli anni 1999/ 2000 e femmine nate negli anni 2001/ 2002) e Assoluti (maschi nati negli anni 1998 e precedenti e femmine nate negli anni 2000 e precedenti).

Nella vasca da 8 corsie per 25 metri del Centro Sportivo Portici gli atleti daranno il via alle gare fin dalle prime ore di sabato 14 gennaio quando alle 7.30 scenderanno in vasca per il riscaldamento per poi affrontarsi sui 50,100, 200 e 400 stile libero, 50, 100 e 200 dorso, rana e farfalla e i 200 misti e continuare così per le qualificazioni per le varie finali della domenica.



Appuntamento al Centro Sportivo Portici, quindi, per la seconda edizione del “Miglio d’Oro”, un week end di nuoto e stelle.