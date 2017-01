Sembrava che Barbara Damiani dovesse fare a meno di lei per questa stagione, e invece Eliana Acampora farà ancora parte del roster della Carpisa Yamamay Acquachiara. Il perchè è semplice: «Io senza pallanuoto non ci so stare. Avevo detto stop, ma anche stavolta ha prevalso la passione».



Avrebbe potuto andare a giocare altrove, Eliana: l'Acquachiara farà A2. Ma è un problema che l'attaccante biancazzurra non si è posto: «Nel mio cuore, nella mia mente sta scritto Ach. Perciò anche l'A2 mi sta benissimo».

Domanda d'obbligo: che possibilità ci sono di ritornare nella massima serie? Ecco la risposta: «Non sarà facile, quest'anno abbiamo una squadra molto giovane. Ma c'è anche grande entusiasmo».



Il campionato di A2 prenderà il via domenica 22 gennaio, ma ovviamente Eliana non potrà giocare la gara d'esordio contro la Guinnes Catania: «Ho bisogno di raggiungere la condizione fisica necessaria, non ho intenzione di fare brutte figure nè d'inguaiare la squadra. Spero di essere pronta a marzo».