di Francesco Quagliozzi

SCAFATI – Se n’è andato «Nenè». Mister biliardo, al secolo Nestor Osvaldo Gomez, si è spento ieri, poco dopo le 10, nella sua casa di Scafati. Il 76enne di Necochea (Arg), portato da Torino a Pompei da Montanino nel 1989 per essere l’uomo immagine dell’importante marchio internazionale del biliardo, decise di stabilizzarsi a Scafati con la moglie Mariela ed i suoi due figli, Giulio e Camilo, sono nati in costiera a Vico Equense. Silenzioso, mite, elegante, sempre sorridente, aveva da poco coronato il sogno di giocare un mondiale di biliardo (ne aveva vinti due nella specialità 5 birilli) nella sua città natale e, tra l’altro, un mondiale a lui intitolato. Nulla lo avrebbe potuto fermare. Neanche la malattia contro la quale da tempo cercava di giocare la partita più importante. Al rientro in Italia, la malattia ha avuto il sopravvento, ma il mito resterà per sempre.



