«Io ho dato tutto per il decathlon. Ho fatto tutto quello che potevo. Grazie per averlo reso il momento migliore della mia vita. Ora mi ritiro». Questo l'annuncio a sorpresa del due volte campione olimpico di decathlon Ashton Eaton. «È arrivato il momento di separarmi dall'atletica. Per fare qualcosa di nuovo. Francamente non c'è molto altro che voglia fare nel mondo dello sport. Ho passato gli anni più duri della mia vita per la ricerca e il superamento dei miei limiti. Ce l'ho fatta? Non sono sicuro che qualcuno ci riesca sul serio», spiega sul proprio sito l'atleta americano. Ai Giochi di Rio 2016, Eaton ha pareggiato il record vincendo l'oro con 8893 punti, eguagliando lo statunitense Bob Mathias (1948 e 1952) e il britannico Daley Thompson (1980 e1984) tra gli unici decatleti a conquistare la medaglia più pregiata per due volte consecutive. Lo stesso giorno si è ritirata anche la moglie di Eaton, Brianne Theisen-Eaton, un'atleta canadese, specializzata nelle prove multiple che nel luglio 2013 ha sposato il decatleta Ashton. «Passioni e interessi sono cambiati. La pista mi ha dato tanto, ma è il momento di ritirarsi. Grazie per il viaggio».