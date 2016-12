L' allenatore della «Cestistica Ischia», Giovanni Cervera, è stato squalificato per 7 giornate dal giudice sportivo in seguito a quanto accaduto nel corso della partita di basket under 15 elite, giocata domenica scorsa a Monte di Procida (Napoli) e terminata a favore dei padroni di casa per 72-51. Il coach della «Cestistica Ischia» ha sostituito uno dei suoi giocatori, un ragazzo di 14 anni, e dopo la sostituzione lo avrebbe sgridato un tantino più del dovuto, circostanza questa che avrebbe provocato la reazione del giocatore ed una risposta maleducata all'allenatore, che a sua volta gli ha rifilato uno schiaffo in faccia. Ne è nato un parapiglia a bordo campo che ha costretto gli arbitri ad intervenire e ad espellere Cervera. Il presidente della «Cestistica Ischia», Lello Pilato, confermando i fatti parla però di «schiaffo educativo» riferendosi a quanto accaduto nel corso delle Olimpiadi di Rio 2016 con il ct della Pallanuoto Sandro Campagna, che durante la gara Italia-Usa rifilò uno schiaffo ad uno dei suoi giocatori. Per Pilato:« è accaduto nè più nè meno di quanto accadde con Campagna alle Olimpiadi e ciò non dovrebbe ingenerare scandalo»-. Le 7 giornate di squalifica - precisa il presidente dela squadra di Ischia - sono state così determinate dal giudice sportivo: «2 per l'atteggiamento oltraggioso nei confronti degli alberi, 2 giornate per l'espulsione,e 3 per l'aggressione al giovane cestista».