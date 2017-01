Stasera, palla a due alle 20, 45 (diretta tv su Sky Sport 1), va in scena, in quel di Desio, l’atteso derby Cantù-Milano, ultima giornata del girone d’andata. Tra le classiche della pallacanestro italiana, vede l’Olimpia in netto vantaggio nei precedenti (91 vittorie, 66 sconfitte).



Jasmin Repesa dovrà, ovviamente, fare a meno degli infortunati Sanders e Cerella, mentre i brianzoli presenteranno il neo acquisto Calathes, ex Panathinaikos (la nuova squadra di Gentile). Sarà una partita particolare soprattutto per Abass, alla prima stagione in maglia biancorossa ma ex canturino (nelle ultime due stagioni è stato capitano del club biancoblù): «È emozionante: non vedo l’ora di giocarla. È una sfida diversa dalle altre, visto che ho giocato a Cantù per 10 anni».



Abass, classe 1993, sta diventando, sempre più, un uomo importante nelle rotazioni di coach Repesa. Eppure il diretto interessato sa di poter fare meglio: «La stagione è lunga, non devo limitarmi o abbattermi, perché non sta andando come vorrei». Coach Repesa e il popolo biancorosso si augurano che, contro Cantù, possa fare la differenza. L’Olimpia, già campione d’inverno, punta, infatti, al successo, pieno e convincente, anche per dare continuità ai miglioramenti vista nell’ultima uscita, in Eurolega, sul campo del Fenerbahce.