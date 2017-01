Lino Giugno, già canottiere e dirigente del Circolo Posillipo, eletto un mese fa presidente del Comitato campano della Ferdercanottaggio, presenta la sua squadra e i suoi programmi giovedì 12 gennaio alle ore 17 presso la Fondazione Banco di Napoli in via dei Tribunali 213. «Il Comitato ha invitato tutti gli atleti olimpici del canottaggio campano di sempre per rendere merito a chi ha onorato l’Italia e trasmettere ai giovani canottieri il loro fulgido esempio», spiega Giugno.