Ben dodici pallanuotisti della Canottieri Napoli sono stati convocati in nazionale. Per la gara di World League in programma a Busto Arsizio contro la Georgia il ct Campagna ha convocato Dolce, Esposito e Velotto. Allo stage della U20 in corso a Santa Maria Capua Vetere sono presenti Baviera, Campopiano, Massimo Di Martire e Maccioni. Per la U17 a Monteruscello Altomare, Giuseppe Di Martire, Giugliano, Lanfranco e Tartaro.