Cus Napoli, già dieci medaglie d'oro conquistate

di Marco Lobasso

Sale a dieci il bottino di medaglie d’oro del Cus Napoli ai Campionati italiani universitari di Catania, che permette al centro universitario di via Campegna di competere per il podio nel medagliere finale della manifestazione. Dal tiro a segno arriva la medaglia d’oro di Francesco Grimaldi nella categoria P10; con il sesto posto nella stessa categoria di Lorenzo Delgado e il quinto posto di Florinda Russo nella categoria P10 femminile. Con questi risultati il Cus è salito al terzo posto assoluto nella classifica generale del tiro a segno (e primo nella P10).



Nel tiro a volo un altro oro, di Andrea Giudice nella Terza categoria; argento invece per Fiammetta Rossi e bronzo per Valeria Raffaelli tra le Lady. Altro bronzo di Leonbruno Cavaliere nella Seconda categoria e secondo posto finale del Cus Napoli nella classifica a squadre. Ottimo successo nel karate, dove sono arrivati gli ori di Di Fraia, Strano e Wierdis, l’argento per Sarnataro e il bronzo per Riccio; il Cus Napoli è al comando della classifica a squadre maschile. Argento nel taekwondo con la Santaniello e bronzo on la Fiorentino. Sono un quarto posto nell’atletica con la Basile nel lancio del disco.



Intanto, il Cus Napoli nel basket è in zona medaglia. Dopo aver battuto Pisa e Modena ha ceduto in semifinale al Cus Milano dopo una buona difesa e oggi si giocherà il bronzo nella finale per il terzo e quarto posto.

