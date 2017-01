Protagonista nella Canottieri Napoli degli anni Settanta allenata da Fritz Dennerlein, poi allenatore, Massimo De Crescenzo - fratello di Paolo, già coach del Posillipo e della Nazionale - si divide tra pallanuoto e arte. Guida da questa stagione il Vigevano in serie B e proprio a Vigevano presenta oggi alle ore 18 la rassegna «Le Stanze di Venere».



De Crescenzo riutilizza gli oggetti dismessi e vi dà nuova forma e vita. In questo caso l'ex pallanuotista si è dedicato alla figura archetipa della dea Venere, divinità della bellezza e dell’amore. «Le stanze di Venere» è la dimostrazione dell’incessante ricerca artistica volta a dissacrare definizioni e limiti, paradossi dell’eros e dell’estetica comune che non sempre sono sinonimo di bellezza.



La mostra si terrà a Vigevano presso The Outartlet gallery, in corso Vittorio Emanuele 28, fino al 21 gennaio. Probabile nei prossimi mesi un appuntamento a Napoli.