Un rilassato e sorridente Roger Federer ha confermato di essere in forma e pronto ad affrontare la stagione 2017 quando tornerà al tennis giocato, tra poco più di una settimana alla Hopman Cup. Il 35enne vincitore di 17 Grand Slam in singolare ha risposto ai tifosi su internet in vista del suo ritorno dopo aver saltato l'ultima metà del 2016 per recuperare da un intervento chirurgico al ginocchio. «Sono felice di giocare di nuovo, non ho alcun dolore al ginocchio, il problema è ormai lontano. Non vedo l'ora di iniziare forte il 2017, mi sento bene con il mio corpo», ha detto l'icona del tennis svizzero da Dubai dove sta preparando la stagione. «Il mio obiettivo è quello di andare fino in fondo in alcuni grandi tornei che si giocano contro i migliori al mondo e giocare sui grandi campi. Mi mancano i tifosi, le grida, le persone che vengono alle partite e agli allenamenti. Non posso più aspettare», ha aggiunto Federer che farà coppia con la connazionale Belinda Bencic per la Svizzera all'evento a squadre, con otto nazioni in campo, nel torneo che inizia il giorno di Capodanno a Perth, in Australia. Nella mente del campione elvetico c'è un obbiettivo importante: vincere il 18esimo Slam. «Mi piacerebbe ma ci sono molti grandi giocatori e tanti ragazzi giovani e preparati. Vediamo se avrò una possibilità, io certamente darò tutto quello che ho...», ha detto il sette volte vincitore di Wimbledon.



Federer ha confermato il suo programma sul cemento per il 2017, dicendo che avrebbe giocato a Dubai, e ai Masters negli Usa di Indian Wells e Miami nel mese di marzo, poi la stagione sull'erba a Stoccarda e Halle in Germania. Giocherà a Wimbledon e al suo torneo di casa ad ottobre a Basilea. Ma la stagione sulla terra rimane una questione aperta. «Non sono sicuro di fare tutta la stagione sulla terra, ora giocherò la Hopman Cup e gli Australian Open e poi vedremo come il corpo risponde», ha spiegato l'ex numero uno del mondo. Lo svizzero ha anche detto che non vede l'ora di giocare la prima edizione, a settembre, della gara a squadre 'Laver Cup', organizzata dal suo agente e dalla sua società di management a Praga. Federer ha detto che potrebbe giocare in doppio con un avversario e amico di lunga data, Rafa Nadal, «altrimenti, mi limiterò a fare il tifo per quel suo dritto ridicolo», ha detto scherzando Federer che ha anche confermato di stare progettando un viaggio in Sudafrica il prossimo anno per la sua 'Roger Federer Foundation', che lavora con i bambini svantaggiati dal punto di vista educativo prevalentemente in Sudafrica. Lo svizzero ha anche scherzato sul fatto che è stato votato come l'uomo più alla moda dell'anno dalla rivista GQ, cosa che porta con sé una nuova serie di decisioni. «C'è un pò più di pressione...cosa devo indossare, dovrei indossare un berretto. Vedremo che cosa tutto questo creerà quando tornerò nel circuito...».