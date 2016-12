Crisi rientrata quella tra Federica Pellegrini e Filippo Magnini? I due sarebbero andati in vacanza insieme alle Maldive. E con loro anche Francesco Totti, Giovanni Malagò, Massimo Oddo, Marco Di Vaio. La foto che Mark Iuliano, ex difensore della Juventus, ha pubblicato su Instagram racconta le vacanze natalizie della stella del nuoto azzurro e di altri big dello sport italiano.Qualche giorno fa, dopo le voci sulla presunta crisi di coppia, la Pellegrini aveva glissato davanti alle domande sulle imminenti vacanze: "Se vado in vacanza da sola? Vado con la mia famiglia".