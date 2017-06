Per evitare un mare di guai, show sulla sicurezza in acqua

Il pubblico delle grandi occasioni ha affollato il lungomare di Napoli, altezza Rotonda Diaz , per assistere alla dodicesima edizione di “Per evitare un mare di guai”. L’evento che ha come tema principale la sicurezza acquatica è organizzata dalla Federnuoto, con la collaborazione della Polizia di Stato, la Protezione civile Sant’Erasmo e la Capitaneria di Porto. Applausi entusiasti per la fanfara della Polizia di Stato arrivata da Roma, che dopo l’inno di Mameli, ha intonato molte canzoni napoletane e anche moderne. Lo spettacolo non ha tradito le attese e i numerosi spettatori presenti hanno apprezzato le simulazioni di salvataggio nello specchio d’acqua del Golfo di Napoli. Moto d’acqua, unità cinofile, pattìni e tanti uomini impegnati per garantire la sicurezza ai cittadini. Particolarmente apprezzata dagli spettatori, l’operazione di salvataggio di un barcone e dei passeggeri grazie all’intervento di un elicottero della Polizia di Stato che ha guidato i soccorsi dei sommozzatori e coordinato gli interventi delle altre unità operative. Testimonial d’eccezione dell’evento, il campione olimpico Massimiliano Rosolino: «Bisogna avere rispetto e fiducia del mare – ha detto il nuotatore napoletano - Ho visto tanti ragazzi e bisogna educarli. Alle volte, sul tema della sicurezza, diamo per scontato tante cose e invece ci sono professionisti che ti possono dare una mano. Ben vengano manifestazioni come questa che educano anche allo sport, una materia che non ha orari per chi vuole farlo lontano dagli appuntamenti scolastici. Impariamo ad aver rispetto del mare, ad avere fiducia».

Il presidente della Federnuoto, Paolo Barelli, ha sottolineato: «In Italia ci sono 100.000 assistenti bagnanti, 5 milioni di praticanti iscritti alla Fin. Il tema della sicurezza acquatica è primario per la federazione nuoto. Noi sappiamo come formarli, ma il nostro compito è anche educare la cittadinanza. Mi fa piacere che oggi ci siano tanti giovani. Da loro dobbiamo ripartire per dare una linea alle prossime generazioni. Napoli ha risposto con entusiasmo anche questa volta e devo dire che anche il Golfo partenopeo è lo scenario perfetto per mostrare di cosa sono capaci i nostri uomini, ma anche quelli delle Polizia di Stato della Capitaneria di Porto e la Protezione Civile».





