di Redazione Sport

«Io credo che i risultati della Formula Uno abbiano impattato in maniera positiva sulla percezione del brand da parte della clientela e potenzialmente anche sui margini. La cosa importante è finire la stagione e vincere, cerchiamo di non illuderci che dopo sette gare abbiamo fatto 'la pizzà. La squadra sta bene, anche se dopo l'ultima gara... in ogni caso, i conti di Ferrari sono sicuramente in linea con le aspettative». Così il presidente della Casa di Maranello, Sergio Marchionne, ha commentato i risultati nel Mondiale di Formula uno a margine del Consiglio Italia Usa a Venezia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA