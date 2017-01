Giacobbe Fragomeni a PalExtra Milleculure. L’ex campione del mondo professionisti WBC nel 2008 per la categoria dei pesi massimi leggeri ritrova il suo maestro e mentore Patrizio Oliva. Seduta di sparring per recuperare la forma fisica ideale e riprendere il ritmo gara in vista del ritorno sul ring a 47 anni. E’ al Polifunzionale di Soccavo che il vincitore dell’undicesima edizione dell’Isola dei famosi ha deciso di scambiare pugni e posare per una foto con i ragazzi che di solito frequentano la struttura gestita dagli olimpionici napoletani. Fragomeni affronterà l’ungherese Tomas Polster, di 12 anni più giovane. «La visita di un grande amico Giacobbe Fragomeni ha reso felici tanti bambini. Grazie Giaco, campione di sport e di vita», scrive Oliva sul suo profilo Facebook.