Grand prix fondo, tris azzurro nella 25 km di donne

Terza tappa del Grand Prix Fina sul Lago di Ocrida in Macedonia. Nella 25 km femminile dominio dell'Itafondo con tre azzurre sul podio: davanti a tutte Barbara Pozzobon (Hydros) in 5h15'51« che precede il bronzo iridato a Shanghai 2011 Alice Franco (Esercito/Asti Nuoto) in 5h16'24» e Martina Grimaldi - tesserata per Uisp Bologna, campionessa del mondo a Barcellona 2013, quarta a Budapest 2017 e oro europeo a Berlino 2014 e Hoorn 2016 - terza in 5h22'20«. Nella gara maschile successo del tedesco Alexandre Studzinski in 5h15'14 che allo sprint batte il macedone Evgenij Pop Acev (5h15'15) e l'argentino Guillermo Bertola (5h15'16). Prossima ed ultima tappa del Fina GP la trentasei chilometri della Capri-Napoli in programma domenica 3 settembre.)

