Sono finite in anticipo le vacanze di Omar El Kaddouri, convocato dal ct francese del Marocco per la Coppa d’Africa dopo una discreta assenza visto che l'ultima presenza in nazionale risaliva allo scorso giugno. Un rientro anticipato che però non dispiace affatto al trequartista marocchino del Napoli, che potrà cimentarsi con la sua prima competizione internazionale dopo i Giochi Olimpici del 2012.



"Happy to be back" scrive infatti El Kaddouri sui suoi profili social, "Felice di essere tornato", sul campo di calcio naturalmente, dove il Marocco esordirà lunedì 16 gennaio contro la Repubblica Democratica del Congo.

El Kaddouri non è del resto l'unico azzurro in gioco. Ci sono infatti anche Faouzi Ghoulam, nazionale algerino e Kalidou Koulibaly, nazionale senegalese. I tre azzurri parteciperanno dal 14 gennaio fino al 5 febbraio e nel dettaglio visto che Senegal ed Algeria sono nello stesso girone (B) Koulibaly e Ghoulam si affronteranno in una sorta di "derby azzurro" il 23 gennaio per la terza giornata.