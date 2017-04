Ivan Zaytsev, lo Zar dal cuore d'oro: Pasqua speciale nelle zone del sisma

di Cristiano Pettinari

SPOLETO - La stella del volley azzurro Ivan Zaytsev in visita nelle zone colpite dal sisma. Il campione della nazionale e della Sir Safety Conad Perugia ha scelto di passare il sabato di Pasqua nelle aree terremotate per un «viaggio diverso… intenso» ha scritto su Instagram e sulla propria pagina facebook ufficiale. Un gesto dovuto, sentito, quanto mai sincero, rivolto alla terra in cui è nato 28 anni fa. Nato a Spoleto, Zaytsev, al seguito della famiglia, è rientrato in Umbria da adolescente dividendosi tra scuola e palestra prima nella città del Festival, poi a Foligno e infine a Perugia di cui è tornato a indossare la maglia proprio nella stagione in corso. Lo stop al campionato per il weekend di Pasqua, così, è stata l’occasione ideale per avvicinare il proprio cuore a quello delle zone terremotate. «Un’emozione particolare che sa di dolore e vita, rinascita e forza.. ce ne restiamo un pò qui in silenzio davanti alla natura che regala e purtroppo a volte ci toglie» ha proseguito, aggiungendo gli hashtag #norcia, #umbria, #lamiaterra, postando una foto emblematica con in braccio suo figlio Alexander e alle spalle una delle tante chiese danneggiate. In queste settimane, Zaytsev è impegnato nelle semifinali playoff di serie A1 con Perugia e tornerà in campo mercoledì 19 al PalaEvangelisti per la quarta sfida della serie con Trento.

