di Gaetano Borrelli

Patrizio Rispoli si è dato all'ippica. Il debutto sabato a Milano nella corsa delle stelle, una gara di trotto di beneficenza alla quale hanno partecipato tra gli altri, oltre all'attore napoletano, il sindaco di Montecatini Beppe Ballandi e il giornalista Alberto Foà. Un debutto non proprio fortunato in quanto in sulky a Tamir (il cavallo numero uno) Rispo è finito tra i non piazzati. Avrà modo di rifarsi a luglio nelle corse delle stelle (un circuito per dilettanti riservato a personaggi della moda, dello spettacolo della politica o del mondo civile) in programma all'ippodromo del Garigliano, sperando che gli capiti in sorte un trottatore più forte di Tamil.



Gli allenamenti mattutini di Rispo all'ippodromo di Agnano non erano sfuggiti agli addetti ai lavori. Del resto per presentarsi in corsa bisogna essere seriamente allenati ed aver preso confidenza con sulky e redini. In parole povere non è uno sport per tutti. Ma chi l'ha visto in allenamento giura che la prima vittoria di Rispo, dopo l'infruttuoso debutto milanese, non tarderà ad arrivare.







