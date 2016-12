Sono Usain Bolt e Simon Biles i due sportivi dell'anno, uomo e donna, per L'Equipe. Per lo sprinter giamaicano, tre ori ai Giochi di Rio, si tratta del quinto riconoscimento in nove anni arrivato dall'autorevole quotidiano sportivo francese e segue quelli ottenuti nel 2008, 2009, 2012 e 2015, mentre la ginnasta statunitense Biles succede a Serena Williams. Diciannove anni, la Biles ha vinto quattro medaglie d'oro e una di bronzo ai Giochi brasiliani.