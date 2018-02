di Gianluca Agata

E' in arrivo il bronzo mondiale per Antonietta Di Martino. La saltatrice di Cava de' Tirreni, quarta ai mondiali di Berlino 2009, salirà sul podio a nove anni di distanza complice la squalifica per doping di Anna Chicherova. La russa fu trovata positiva nel 2016 allo steroide Turinabol, alle luce delle nuove analisi sui campioni di urine degli atleti russi, prelevati ai Giochi di Pechino 2008. La Iaaf ha pertanto deciso per una squalifica retroattiva, dal 24 agosto 2008 al 23 agosto 2010. Proprio in quel biennio la Chicherova vinse la medaglia d’argento iridata alle spalle della croata Blanka Vlasic e davanti alla tedesca Adriane Friedrich, con l’azzurra quarta. Il palmares della Di Martino si arricchisce così di un'altra medaglia dopo gli argenti dei Mondiali di Osaka 2007, dei Mondiali indoor di Istanbul 2012 e degli Europei indoor di Birmingham 2007; il bronzo ai mondiali di Daegu 2011 e l’oro indimenticabile degli Euroindoor di Parigi 2011.

Antonietta Di Martino, primatista italiana di salto in alto, (2.04 indoor e 2.03 all’aperto) ora ha 40 anni, non pratica più attività agonistica dal 2015 ed è diventata mamma del piccolo Francesco avuto lo scorso agosto con il marito con Massimiliano Di Matteo. Per l'Italia è la seconda medaglia retroattiva per un Mondiale che gli azzurri chiusero a quota zero e che ora si ritrovano a "festeggiare" a nove anni di distanza con due medaglie di bronzo. Giorgio Rubino è stato infatti premiato con il bronzo nella 20km proprio in occasione degli ultimi Mondiali a Londra a seguito della squalifica per doping del russo Borchin.

