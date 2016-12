Si chiude in bellezza l’anno di successi della Napoliboxe, con il primo trionfo da professionista di Sem Levin. L’atleta di origine lituana, 37 anni, napoletano d’adozione, dopo il titolo italiano seniores dello scorso ottobre si è subito calato al meglio nel nuovo mondo, portando a termine un combattimento duro e difficile nel modo migliore. Contro il serbo Vukasin Obradovic, 23enne con esperienze di kickboxing e arti marziali, avversario ostico e molto più giovane di lui, Levin ha dominato tutte le sei riprese, portando a casa ai punti un verdetto unanime. Ma ha dovuto soffrire contro un pugile caparbio e determinato nel voler terminare il match. Prima dell’incontro dei professionisti la riunione svolta nella palestra del liceo scientifico Segrè di San Cipriano d’Aversa ha visto cinque incontri di pugili dilettanti della società di vico Sottomonte ai Ventaglieri: hanno portato a casa la vittoria Raffaele Imparato, Andrea Ruggiero e Christopher Mosquea Flores, mentre Davide Saraiello si è dovuto accontentare di un verdetto di pareggio contro Ronzitti della Vastoring e Roberto Ruggiero si è invece dovuto arrendere a Duishynskyi della Training Boxe Cassino.

«Sem si è battuto alla grande mostrando grande professionalità e una preparazione fisica e tecnica di buon livello – ha spiegato a fine incontro il maestro Lino Silvestri -. Ha vinto un incontro per nulla facile contro un avversario molto ostico. È stato un esordio positivo e credo che questa possa essere la strada giusta per provare a conquistare il diritto di disputare un incontro per un titolo internazionale, magari già entro il prossimo anno. Con lui, tra l’altro, inizierà l’avventura da professionista anche Christian Scognamiglio».