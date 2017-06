Mezza maratona di Roma, vincono il ruandese Ntawuyirushintege e la keniota Moseti

Il ruandese Pontien Ntawuyirushintege e la keniota Moraa Winfridah Moseti hanno vinto la prima Mezza Maratona di Roma che si è corsa ieri sera nella Capitale. In campo maschile Ntawuyirushintege si è imposto col tempo totale di 1 ora 06'45. «Sono felice di aver vinto una gara così prestigiosa che si è svolta nella capitale d'Italia -ha detto il vincitore a fine gara-. Il percorso era duro ma correre di notte a Roma mi ha emozionato molto». In campo femminile, successo per la keniana Moseti in 1 ora 16'28 che ha così commentato: «Nonostante il percorso duro ho corso bene tenendo il mio ritmo fin dai primi chilometri. È stata molto emozionante come gara e sono molto felice di aver vinto la prima edizione». A partecipare alla Mezza Maratona di Roma e alla 11esima CorriRoma di 10 chilometri partita alle 21 da Piazza del Popolo oltre 7.000 runner provenienti da 54 nazioni. Due eventi unici che si sono svolti attraverso i luoghi simbolo della storia millenaria della Capitale. Un percorso di grande fascino che, abbinato alla causa solidale sposata dagli organizzatori, quella di Save the Children, ha attirato runner da ogni regione italiana (2800 i partecipanti da fuori il Lazio) e dall'estero (oltre 350).

