Non vi era certezza sulla sua data di nascita, più sicura è quella della sua morte, il 22 dicembre del 2016. Se n'è andata la leggenda del mezzofondo: Miruts Yifter è stato un atleta etiope, campione olimpico dei 5000 e 10000 metri piani ai Giochi di Mosca 1980, e medaglia di bronzo nei 10000 m ai Giochi olimpici di Monaco di Baviera 1972.



Dopo avere passato l'adolescenza lavorando in fabbrica, si arruolò nell'aviazione etiope, e fu lì che si scoprì il suo talento per il mezzofondo. Alle Olimpiadi di Città del Messico 1968 venne inserito nella squadra nazionale di atletica leggera, ma non partecipò alle competizioni. Alle Olimpiadi di Monaco di Baviera 1972 debuttò nelle gare, conquistando la medaglia di bronzo nei 10000 m dietro al finlandese Lasse Virén e al belga Emiel Puttemans.

Non partecipò ai Giochi di Montréal 1976 a causa del boicottaggio di molti paesi africani, tra i quali anche l'Etiopia. Quattro anni dopo alle Olimpiadi di Mosca vince le medaglie d'oro sia nei 5000 e nei 10000. Eccezionali gli sprint negli ultimi 300 metri di gara. Una delle sua frasi celebri: "Possono rubarmi le galline, possono pure rubarmi le pecore, ma nessuno può scipparmi l'età". Per questo, con Abebe Bikila e Mamo Wolde, Yifter è diventato leggenda.