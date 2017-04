Andreas Seppi è uscito di scena al debutto nel Monte-Carlo Rolex Masters, torneo Atp Masters 1000 dotato di un montepremi di 4.273.775 euro in corso sulla terra rossa del Country Club di Monte-Carlo, nel Principato di Monaco. Il 33enne di Caldaro, numero 75 Atp, in tabellone principale grazie a una wild card, ha trovato disco rosso di fronte al tedesco Alexander Zverev, numero 20 del ranking mondiale: 6-1 6-2 il punteggio, in un’ora e 8 minuti, in favore della stella Next Gen, che compirà 20 anni fra tre giorni.



Ma l'esordio di Monte-Carlo è amaro per tutti i tennisti italiani: anche Fabio Fognini, infatti, è costretto ad arrendersi alla prima uscita. Il 29enne ligure, numero 29 del ranking Atp, ha ceduto allo spagnolo Pablo Carreno Busta, numero

19, con il punteggio di 7-6 (0) 6-7(4) 6-3, dopo due ore e 23 minuti di gioco. In tabellone c'è anche Paolo Lorenzi, che

domani affronta l'altro spagnolo, Marcel Granollers.

