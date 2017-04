Moto Gp, Marquez nella "sua" Austin: «Darò tutto per salire sul podio»

di Redazione Sport

Marc Marquez vola in America per cambiare marcia dopo la falsa partenza nella stagione 2017 del Motomondiale. Il campione in carica della MotoGp è reduce dalla caduta che lo ha costretto al ritiro in Argentina e nella prima gara dell'anno in Qatar non è andato oltre il quarto posto. La classifica, quindi, è già deficitaria: lo spagnolo della Honda ufficiale è infatti a -37 dal leader Maverick Vinales. Ma sul circuito di Austin, sede del Gp delle Americhe in programma domenica, Marquez finora è stato imbattibile: 4 vittorie e altrettante pole position dal 2013 al 2016.



Quale occasione migliore per puntare almeno al primo podio stagionale? «Dopo la prima gara in Argentina, sono felice di correre su una pista come Austin che amo molto, anche se ovviamente avrei preferito arrivare lì in una posizione migliore», ammette Marquez. «In ogni caso, darò il 100% per cercare di ottenere il nostro primo podio in questa stagione -aggiunge-. Ho grandi ricordi legati ad Austin e per me è una delle migliori gare in calendario. Mi piace il layout della pista, con molti settori diversi fra loro, curve e cambi di pendenza. E poi amo molto l»American stylè, con tutti i tifosi che si godono lo sport e il divertimento lungo il circuito. Non resta che tornare in azione e vedere come andrà«.



La stagione è cominciata in salita anche per Dani Pedrosa, compagno di squadra di Marquez: «È un peccato che non siamo riusciti a fare punti in Argentina, ma ci lasceremo questa gara alle spalle per concentrarci sugli aspetti positivi», spiega il veterano della HRC, anch'egli fuori nell'ultima gara dopo un deludente quinto posto al debutto stagionale. «Ora che sappiamo di più sulla nostra moto, lavoreremo per migliorare la stabilità e il setup generale, sperando di poter compiere un ulteriore passo avanti questo weekend. Mi piace questo circuito, i tifosi ad Austin sono davvero fantastici. Speriamo -conclude Pedrosa- in un buon risultato».

