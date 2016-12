Certo non il miglior esordio stagionale possibile per Andy Murray al «Mubadala World Tennis Championship» di Abu Dhabi, tradizionale torneo/esibizione giunto all'ottava edizione, che ha aperto di fatto il 2017. Sui campi veloci dell'International Tennis Centre at Zayed Sports City della capitale degli Emirati Arabi Uniti in semifinale lo scozzese, numero uno del mondo, ha ceduto per 7-6 (4) 6-4 al belga David Goffin (n. 11 Atp). Il 29enne di Dunblane non ha giocato un brutto match ma è apparso ancora un po' imballato dalla preparazione atletica off-season: nel secondo set Andy è stato anche avanti di un break e nel decimo gioco ha perso servizio e match dopo essere stato avanti 40-0 (ha subito un parziale di 5 punti consecutivi). Al di la dei demeriti di Murray, grandissima prova di Goffin che ha spinto dal primo all'ultimo quindici, tirando sempre negli immediati dintorni delle righe.



Continua invece a convincere Rafa Nadal, numero 8 Atp, che dopo il successo in due set contro Berdych, si è ripetuto anche contro il canadese Milos Raonic, numero tre del ranking mondiale, battuto per 6-1 3-6 6-3. Partenza sprint del maiorchino che, proprio come nel match dei quarti, è volato 5-0 per poi chiudere 6-1. Nella seconda frazione l'unico momento di distrazione è costato il break ed il set allo spagnolo(6-3) ma nella terza frazione Rafa è tornato in cattedra: break al quarto gioco e più nessun pericolo corso fino al definitivo 6-3. Sabato dunque finale tra Nadal, a caccia del poker ad Abu Dhabi, e Goffin, per la prima volta in campo al Mubadala: curiosamente tra i due non ci sono precedenti (ed anche la finale negli Emirati Arabi Uniti, in quanto esibizione, non sarà omologata).