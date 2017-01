«La medaglia d'oro ai mondiali è stata importantissima: dopo l'Olimpiade avevo paura di non tirarmi più fuori da quella situazione, ero proprio incavolata!». Federica Pellegrini ha raccontato così questa sera a 'Che Tempo Che Fà su Rai3 il valore della sua ultima medaglia d'oro ottenuta nei mondiali in vasca corta di Windsor sui 200 metri sl. Una vittoria che le ha fatto raggiungere il grande slam nella sua specialità, merito di bracciate sempre più rapide: «Gli anni passano e io cerco di andare sempre più veloce ma la concorrenza è agguerrita: sono più veloce perché divento sempre più cattiva». E intanto la nuotatrice pensa alle prossime sfide: «Le Olimpiadi di Tokyo sono tra tre anni, ora l'obiettivo sono i mondiali di Budapest, in cui giochiamo anche vicino a casa».