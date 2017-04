Pasquetta all'ippodromo col premio Campili, antepirma del Lotteria

di Gaetano Borrelli

Anteprima del Lotteria lunedì di Pasquetta ad Agnano con il memorial intitolato al giornalista del Mattino Gianni Campili. Il vincitore sarà ammesso di diritto tra i ventiquattro trottatori che daranno vita al 68esimo Gran premio Lotteria in progranna il primo maggio. Per qualificarsi bisognerà arrivare primi al traguardo in una delle due batterie e imporsi anche nella finale faccia a faccia tra i due vincitori delle eliminatorie. Una bella fatica che servirà anche ad arrivare all'appuntanento più importante al massimo dei giri. I protagonisti più attesi sono Tina Turner e Superbo Capar nella prima batteria e nella seconda Reina du Zack e Rue Varenne Dany (figlio di Varenne nella foto) trionfatore del Campili lo scorso anno. Le corse prenderanno il via alle 15,15 ma i cancelli dell'ippodrono saranno aperti dalle 10 con numerosi spettacoli d'intrattenimento per rendere più festante la tradizionale Pasquetta all'ippodromo. Cinque euro il costo del ticket d'ingresso per famiglie (papa, mamma e bambini).



Sul fronte Lotteria c'è la conferma dell'arrivo del campione francese Timoko. In aereo come aveva chiesto il suo team grazie alla sponsorizzazione di “Mimì alla Ferrovia”. Domenica 23 in mattinata il Gran premio si farà pubblicità sul lungomare con majorettes, Ferrari e un recinto riservato ad un puledrino di un anno, figlio di Timoko ma che ha per nonno Varenne. A rappresentare il presente e il passsato glorioso del Lotteria.

