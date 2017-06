Posillipo campione d'Italia under 17 "B"

Il Circolo Nautico Posillipo ha vinto l titolo del campionato nazionale under 17 "b" maschile di pallanuoto, edizione 2016/2017. Il Centro federale Unipol BluStadium di Avezzano ha ospitato la final eight da giovedì a oggi, e si è chiusa con il successo dei rossoverdi per 11-5 (5-4, 1-1, 2-0, 3-0) sulla Pol. Acese. Premiati come miglior giocatore del torneo Marco Ricci (CN Posillipo), miglior marcatore Francesco Lucci (Anzio N e PN) e miglior portiere Davide Costa (NC Monza). Sono intervenuti alla cerimonia di premiazione: il dirigente FIN Gianfrano De Ferrari, il presidente del comitato FIN Abruzzo Cristiano Carpente, il direttore del Centro federale di Avezzano Massimo De Leonardis, il tecnico della nazionale giovanile nati 2000 Cosimino Di Cecca e il selezionatore regionale per il comitato FIN Lazio Roberto Fiori



Questa la formazione del Posillipo guidata del tecnico Occhiello: Varavallo, Iodice, Orlandino, Iannicelli, Calì, Pollio, P. Parrella, Silvestri, Albano, Ricci, De Micco, J. Parrella, Pezzullo.

