Tessa Worley è la più forte in gigante in questa stagione e conquista anche la gara di Maribor, ma torna sul podio Sofia Goggia, che mette a segno il settimo sigillo stagionale, il terzo nel gigante e prosegue la striscia vincente che ne fa il faro trainante della squadra femminile. La bergamasca mette a segno un'ottima prima manche, dove si piazza a soli 7 centesimi da Mikaela Shiffrin, pronta a lanciarsi verso la conquista della prima vittoria in carriera. Poi, nella seconda, Sofia continua con lo stesso atteggiamento, per nulla intimorita dalle due uscite negli ultimi due giganti ed è efficace, quasi quanto Tessa Worley, alla quale cede solo 16 centesimi nell'ultima parte del tracciato. La vittoria non arriva per un soffio, ma è nell'aria, e con il 7 podio stagionale Goggia rilancia le proprie azioni anche nella classifica generale. Sul terzo gradino del podio sale Lara Gut, staccata di 25 centesimi dalla Worley, e davanti a Mikaela Shiffrin, che non spinge a sufficienza nella seconda manche e finisce giù dal podio.



Ancora una buona gara per Manuela Moelgg, che si piazza al settimo posto a 1"20, mentre è 12/a Francesca Marsaglia, davanti a Nadia Fanchini 13/a e ad Elena Curtoni 15/a. Punti anche per Irene Curtoni 27/a. Fuori nella seconda Marta Bassino, quando era lanciata verso una rimonta dal decimo posto di metà gara. Era invece uscita nella prima manche Federica Brignone, mentre non si era qualificata Laura Pirovano.



Nella classifica assoluta Goggia è quarta con 547 punti, dietro a Shiffrin con 848, Gut con 643 e Worley con 563. Quarto posto anche nella classifica di disciplina per Sofia, che sale a 265 punti. Guida Worley con 500, davanti a Shiffrin con 415 e a Gut con 310. Domani a Maribor prenderà il via lo slalom con prima manche alle 9.15 e seconda alle 12.15.