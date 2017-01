Manfred Moelgg è in una strepitosa forma fisica, mentale ed agonistica. In slalom speciale lo ha dimostrato con la vittoria di giovedì scorso a Zagabria e lo ha ancor più' confermato nella difficilissima gara di Adelboden con il suo micidiale muro finale. L'azzurro - 34 anni - è infatti arrivato secondo in 1.56.70. Per l'Italia è il 18 esimo podio stagionale. Per Manfred è il suo terzo stagionale dopo Zagabria ed il terzo posto di Levi ed il ventesimo in carriera. Insomma, il podio per lui è ormai quasi una abitudine. «Abitudine è una parola grossa. Ma è certo che sto andando bene. Mi sento in forma, il materiale è a posto, mi sento competitivo e vado sempre all'attacco. Adesso, prima dei Mondiali di St. Moritz - ha detto soddisfatto l'azzurro - ci sono altri slalom importanti e vediamo come andranno. Io darò ' il meglio e speriamo che tutto continui a funzionare». La gara - con un nebbione nella prima manche arrivato proprio mentre scendeva Moelgg che ci si è trovato dentro ma senza arrendersi mentre era sul muro finale - è stata vinta dal norvegese Henrik Kristoffersen - è il suo 13/o successo - in 1.54.87. e Terzo l' austriaco Marcel Hirscher - 101 podio in carriera - in 1.57.06. Il norvegese e l'austriaco nella classifica di speciale ora sono ex aequo a 360 punti mentre Moelgg li tallona a 326.



Insomma, Manfred potrebbe fare un pensiero anche a questa coppa che già vinse una volta in carriera. «Ma è presto per parlarne. Vediamo come vanno le prossime gare», ha commentato l'altoatesino che in carriera oltre ai 20 podi, comprese tre vittorie, ha anche collezionato un argento e due bronzi mondiali Per l'Italia - fuori subito per inforcata il trentino Stefano Gross - nella classifica di questo slalom ci sono poi soltanto Patrick Thaler 17/o in 1.59.10 e Giuliano Razzoli 28/o in 2.00.23.