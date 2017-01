Vittoria n.27 per la campionessa statunitense di 21 Mikaela Shiffrin che con il tempo di 1.39.61 è arrivata prima nello slalom speciale di cdm di Maribor. Seconda La svizzera Wendy Holdener in 1.39.80 e terza la svedese Frida Hansdotter in1.39.92. La migliore delle tre italiane in classifica è stata la trentina Chiara Costazza 9/a in 1.41.45 dopo aver recuperato ben 10 posizioni. Poi c'è Manuela Moelgg 14/a in 1.4186 che invece di posizioni ne ha perse sette sulla prima manche. Chiude la valtellinese Irene Curtoni 22/a in 1.42.67. La prossima tappa di cdm donne è lo slalom speciale notturno di martedì sera a Flachau, in Austria.