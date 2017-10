Sara Errani si è qualificata per la finale del torneo Itf di Suzhou. La 30enne romagnola in semifinale ha superato in rimonta la giapponese Kurumi Nara per 3-6, 6-3, 6-3 in due ore e 7 minuti di gioco. Domani, el match che assegna il titolo, la tennista azzurra troverà dall'altra parte della rete la 19enne cinese Hanyu Guo.

