Un campione infinito. Roger Federer ha sollevato al cielo di Melbourne il ventesimo titolo Slam (nessuno come lui), il sesto agli Australian Open (come Djokovic e Emerson), il 96esimo in carriera in totale. Il più grande di sempre, un fenomeno che in campo dipinge tennis. Succede a se stesso nell'albo d'oro del Major down under battendo in finale il gigante Marin Cilic, cui resta la soddisfazione di salire in terza posizione nel ranking mondiale dietro Nadal e appunto Federer. Il 36enne svizzero continua a farsi beffe del tempo che passa e si è imposto al quinto set: 6-2 6-7 (5) 6-3 3-6 6-1 in poco più di tre ore.



La finale si è giocata con il tetto della Rod Laver Arena chiuso per il gran caldo e l'umidità molto alta nonostante l'orario serale (il via alle 19.30 locali). Federer e Cilic si erano già affrontati in una finale Slam lo scorso luglio a Wimbledon, ma quella sfida faceva poco testo perché il 29enne croato alto 198 cm e nato a Medjugorje si era dovuto arrendere alle dolorose vesciche ai piedi prima che all'avversario. I precedenti erano comunque nettamente a favore di King Roger: 8-1. L'unica vittoria di Cilic risale al 2014 in semifinale agli US Open quando vinse il tre match point prima di cedere alla distanza.

Proprio a quel precedente si era aggrappato Cilic alla vigilia di questa finale. E infatti c'è stato match nonostante un avvio contratto del croato, che ha ceduto velocemente il primo set dopo una partenza bruciante dello svizzero (subito avanti 4-0). Cilic è entrato in partita nel secondo parziale: Federer gli ha concesso un primo set point con un doppio fallo sotto 5-4, poi il croato ha fatto suo il tie break. Chiaro il suo disegno tattico: sfruttare il suo diritto anomalo, il migliore del circuito. E' rapido e preciso nel fare il giro intorno alla palla e lo tira dall'angolo del rovescio per mascherare il suo colpo meno incisivo. E lo fa con tanta, tanta potenza. Lascia però scoperto il suo lato destro e Federer questo lo sa bene. Ecco quindi lo svizzero di nuovo in cattedra nel terzo parziale e fino al 2-0 palla del 3-0 nel quarto. Il match sembrava segnato. Invece il campione di Basilea ha pagato un passaggio a vuoto: la sua percentuale di prime palle è improvvisamente crollato sotto il 40% e Cilic ne ha subito approfittato rimontando e portando la sfida al quinto set.



Nel momento decisivo Federer ha fatto valere la sua immensa classe. Ha sventato due chance di break del rivale e subito dopo ha tolto lui la battuta a Cilic (2-0), complici anche un doppio fallo e qualche errore di troppo dell'avversario, che si è ritrovato sotto 3-0 dopo tre game ai vantaggi. A quel punto il croato non ha potuto più nulla per arrestare la corsa del lanciatissimo rivale: secondo break per il 5-1 e apoteosi finale sul 6-1. A fare la differenza è stato il servizio: 24 ace per King Roger, solo 16 per Cilic che nei precedenti sei incontri ne aveva messi a segno 107. Ma dall'altra parte della rete non c'era Federer.

