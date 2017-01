Il tennista bulgaro Grigor Dimitrov ha vinto il torneo Atp di Brisbane in Australia, battendo in tre set il giapponese Kei Nishikori, favorito della vigilia. Il 27enne giapponese, numero 5 del mondo, si è dovuto arrendere con il punteggio di 6-2 2-6 6-3 alla foga agonistica del rivale, che occupa la posizione numero 16 nel ranking mondiale. Per il 25enne Dimitrov si tratta della sesta vittoria in un torneo Atp ed è anche la prima vittoria contro Nishikori, che finora l'aveva sempre battuto.