Sfida continua e grande spettacolo tra Murray e Djokovic. Il duello fra i due più grandi tennisti del momento ha vissuto stanotte una pagina epica a Doha, nella finale del «Qatar ExxonMobil Open», torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 1.221.320 dollari. Ha vinto il serbo battendo, al termine di una finale intensa e a tratti spettacolare, lo scozzese che a fine novembre è salito in vetta alla classifica mondiale, scalzando proprio Djokovic. La gara si è conclusa con il punteggio finale di 6-3 5-7 6-4, dopo due ore e 54 minuti di battaglia. Djokovic ha colto così la 25esima affermazione su 36 confronti diretti con il britannico e messo in bacheca il 67esimo titolo in carriera su 96 finali disputate (66 quelle di Murray, che resta a quota 44 trofei). Ha rispettato dunque le attese l'ultimo atto della 25esima edizione del ricchissimo torneo del Golfo, a 48 giorni dal duello di Londra che aveva consegnato il trionfo alle Atp Finals ma soprattutto il trono allo scozzese, dopo una incredibile cavalcata vincente. Una striscia di vittorie che si ferma così a quota 28, interrotta appunto dal tennista serbo, per un primo atto di una sfida al vertice che - se queste sono le premesse - promette di rendere avvincente l'intera annata.