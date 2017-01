Andy Murray e Novak Djokovic hanno staccato il pass per le semifinali del «Qatar ExxonMobil Open», torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 1.221.320 dollari in corso sui campi in cemento del Khalifa International Tennis & Squash Complex di Doha, uno dei tre eventi che inaugurano la stagione del circuito maschile. Nel ricchissimo torneo del Golfo, che festeggia quest'anno la 25esima edizione, è ricominciato il duello per la leadership mondiale e si fa subito interessante. Il 29enne scozzese, da fine novembre numero uno del ranking, dopo il successo d'esordio sul francese Jeremy Chardy e quello più sofferto al secondo turno sul mancino austriaco Gerald Melzer, ha superato nei quarti lo spagnolo Nicolas Almagro, numero 44 Atp, che dopo aver prevalso in tre set sull'azzurro Paolo Lorenzi aveva estromesso con due tie-break il tedesco Philipp Kohlschreiber, numero 32 Atp e settima testa di serie: 76(4) 75 il punteggio, dopo due ore e 9 minuti di partita, in favore del britannico, che nel primo set si è trovato indietro di un break e ha dovuto far ricorso alle sue doti atletiche e di fighter per imporsi centrando il 27esimo match vinto di fila (tra tornei e Coppa Davis, quinto successo in sei confronti con l'iberico.



Dal canto suo il 29enne di Belgrado, numero 2 del ranking mondiale e campione in carica, dopo le affermazioni sul tedesco Jan-Lennard Struff e l'argentino Horacio Zeballos,ha regolato con un periodico 63 (un'ora e 31 minuti la durata dell'incontro) il ceco Radek Stepanek, numero 107 Atp, proveniente dalle qualificazioni, con i suoi 38 anni il più anziano a raggiungere i quarti in un torneo del circuito dal 1995, quando Jimmy Connors ci riuscì ad Halle. Per Djokovic si tratta del 13esimo successo in 14 confronti con Stepanek (a segno solo nel 2006 a Rotterdam) e della decima vittoria su 11 match disputati a Doha, dove ha perso solamente contro Ivo Karlovic nei quarti del 2015. Djokovic in semifinale venerdì troverà lo spagnolo Fernando Verdasco, numero 42 Atp.