Francesca e Federico De Matteo vincono nell’under 10 e nell’under 8 al torneo internazionale giovanile Lemon Bowl a Roma, che apre la stagione 2017. Francesca De Matteo, under 10, dell’AS 2000 Napoli e allenata dal maestro Peppe Fusco, conquista il titolo battendo in finale Vanessa Fratila (Empoli) 6-2 6-2. Federico De Matteo, fratellino di Federica, anche lui allievo di Peppe Fusco all’ASD 2000, ha invece vinto il titolo under 8, battendo Luca Cosimi (Ostia Antica) 1-6 6-2 7-2. L’ottimo bilancio del tennis giovanile campano si completa con le semifinali conquistare nell’under 14 da Flavio Pasquariello (Ercole Caserta) e da Lorenza Cuomo (Accademia Napoli). Dal 1985 a oggi hanno vinto il Lemon Bowl i seguenti tennisti campani: Katia Altilia (1993), Vincenzo Santonastaso (2002), Antonio Mastrelia (2006), Riccardo Perin (2010, 2012), Giovanni Calvano (2010), Rosanna Maffei (2011), Francesco Liucci (2013), Maria Pia Vivenzio (2013), Daniele Iamunno (2013), Federica Sacco (2014).