Esordio sul velluto per Roberta Vinci nell' 'Apia International Sydney', torneo Wta Premier con un montepremi di 776.000 dollari in corso sul cemento della metropoli australiana, uno degli ultimi due appuntamenti prima degli Aus Open. La 33enne tarantina, numero 18 del ranking mondiale e nona testa di serie, ha liquidato per 6-4 6-0, in un'ora e dodici minuti di gioco, la greca Maria Sakkari, numero 96 Wta, proveniente dalle qualificazioni. L'azzurra si è un pò complicata la vita nel primo parziale quando per due volte si è fatta rimontare un break di vantaggio (nel quarto e nel sesto gioco) prima di strappare nuovamente il servizio alla giovane greca nel nono game per poi archiviare il set nel gioco successivo. Seconda frazione senza storia con la Vinci che ha ritrovato la continuità alla battuta. Al secondo turno la Vinci troverà la ceca Barbora Strycova, numero 20 del ranking mondiale: la pugliese è avanti per 4 a 3 nei precedenti ma la 30enne di Plzen si è aggiudicata le ultime tre sfide.



Una vittoria e una sconfitta, è questo il bilancio degli azzurri in campo nell'Apia International Sydney, torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 437.380 dollari in corso sui campi in cemento di Sydney, in Australia. Paolo Lorenzi ha battuto dopo una maratona di 2 ore e 33 minuti il tedesco Florian Mayer, ko all'esordio invece per Fabio Fognini superato da un altro tedesco, il numero 32 del mondo Philipp Kohlschreiber. Per quanto riguarda Lorenzi, il 35enne senese, numero 41 del ranking mondiale, ha sconfitto al primo turno per 7-6 (7-4), 4-6, 7-6 (7-5) Mayer, numero 49 Atp aggiudicandosi in rimonta, era sotto 4-2, il tie-break del primo set in cui nessuno dei due tennisti ha subito break. Nel secondo set l'azzurro ha invece ceduto subito la battuta riuscendo però ad effettuare subito dopo il contro-break. Nel settimo gioco il senese ha salvato una prima palla-break ma non la seconda cedendo 6-4. È ancora il tie-break a decidere il terzo e decisivo set, il tedesco spreca un mini-break avanti 4-3 con Lorenzi che chiude con un parziale di 4 punti a uno. Al secondo turno Lorenzi dovrà vedersela con il serbo Viktor Troicki, numero 29 Atp e terza testa di serie.



Subito fuori Fognini. Il numero 47 Atp ha perso 6-4, 6-4, in un'ora e 21 minuti di gioco, con Kohlschreiber. Dopo il momentaneo 2-0 il tennista ligure ha subito il ritorno del tedesco che ha recuperato lo svantaggio strappando il servizio all'azzurro nel quarto e nel decimo gioco. Problemi alla gamba per Fognini nel secondo set con l'azzurro che ha chiamato un medical time out per un problema alla gamba. Sul 4 pari Fognini ha subito un penalty point e nel decimo game ha ceduto il servizio che lo ha condannato alla sconfitta.