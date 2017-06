di Marco Lobasso

I campionati italiani di nuoto di fondo sul Lago di Bracciano diventano un dominio assoluto della Canottieri Napoli. Un’altra doppietta, questa volta a parti invertite: nei 10mila metri vince Andrea Manzi davanti a Mario Sanzullo, mentre solo mercoledì scorso nei 5mila aveva vinto Sanzullo davanti a Manzi. Nelle acque del lago di Bracciano i due giallorossi tesserati anche per le Fiamme Oro Napoli hanno dato vita a una gara incredibile: il 19enne outsider vince per un soffio, con lo stesso tempo di Sanzullo (1h55’24”9), un solo decimo in più del terzo, Matteo Furlan (1h55’25”, in un arrivo entusiasmante e allo sprint, deciso dal fotofinish.



«Dopo la 5 km sapevo che potevo lottare con i primi e così è stato. Dopo un primo giro tranquillo si è alzato il ritmo di gara. Al quarto giro non ho capito più niente, nel senso che i ritmi erano altissimi e andavo a tutta senza farmi staccare. Alla fine vedevo solo Mario Sanzullo accanto a me e sono riuscito a toccare d'un soffio avanti - racconta il diciannovenne napoletano allenato da Luca Piscopo -. Ringrazio le Fiamme Oro e la Canottieri Napoli per il sostegno che mi danno in tutti i miei sacrifici. E' il mio primo titolo assoluto e non sto nella pelle. Rientrare nelle scelte del mondiale di luglio in Ungheria mi onora, ma vediamo; ora penso solo alla gara di Coppa del Mondo a Setubal della settimana prossima in Portogallo, dove voglio provare a migliorarmi ancora anche a livello internazionale».



Domenica i due napoletani tornano in acqua per gareggiare nella 25 km, la gara più lunga del programma dei campionati italiani assoluti.

