Universiadi Taipei, Manzi e Acerenza a caccia di medaglia

di Maria Grazia Ciotola

In due a caccia di medaglie. Il nuoto napoletano alle Universiadi di Taipei è rappresentato da Andrea Manzi, 19 anni, e da Domenico Acerenza, 22 anni, entrambi della Canottieri Napoli (Manzi tesserato anche per le Fiamme Oro). I due fondisti di punta giallorossi sono allenati al Molosiglio da Raffaele Avagnano, presente a Taipei nello staff tecnico della Federnuoto e direttore tecnico della Canottieri.



Domani la cerimonia inaugurale di Taipei 2017 dove saranno presenti e sfileranno atleti e tecnico, da domenica le gare. Il primo a entrare in acqua sarà Domenico Acerenza nei 1500 sl (batterie il 21 agosto, eventuale finale il 22 agosto), la sua gara di punta, vincitore a inizio agosto del titolo italiano di categoria, dove troverà come principale avversario il campione olimpico e mondiale Gregorio Paltrinieri, suo compagno di squadra. Poi ancora Acerenza nelle batterie degli 800 sl, il 23 agosto, e nell’eventuale finale del 24. Nel nuoto di fondo il 27 agosto toccherà al 19enne Andrea Manzi, sesto ai Mondiali, che gareggerà nella 10 km, al fianco del suo compagno di squadra, proprio Gregorio Paltrinieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA