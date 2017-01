È già da una decina d’anni l’uomo più veloce della Terra. Usain Bolt, però, si sa, non si accontenta mai e così il suo prossimo obiettivo è quello di diventare il re degli sprinter anche al cinema. Al corridore giamaicano, infatti, piacerebbe non poco interpretare sul grande schermo il personaggio di Flash, un desiderio cullato fin da bambino ed espresso in un’intervista rilasciata nel corso della promozione del documentario I’m Bolt. “Ho sempre voluto essere l'uomo più veloce, ho sempre voluto essere Flash. Per questo motivo vorrei avere un cameo nel film in preparazione”.La pellicola in questione è Justice League, lungometraggio ispirato alle avventure raccontate nei fumetti Dc Comics in cui, però, il ruolo di Flash è stato assegnato al ventiquattrenne Ezra Miller, che ha già girato le sue scene.Quello legato al supereroe più veloce e al grande schermo non è comunque l’unico sogno proibito dell’ambizioso Bolt, sempre alla ricerca di nuove sfide anche fuori dalle piste di atletica. Grande appassionato di calcio, qualche anno fa il tre volte campione olimpico dei 100 e dei 200 metri aveva dichiarato di sperare di essere ingaggiato dalla sua squadra del cuore, il Manchester United. Chissà che almeno questo sfizio non riesca a toglierselo.