Vuelta, Lampaert conquista tappa e maglia. Secondo Matteo Trentin

di Francesca Monzone

La prima tappa in linea della Vuelta 2017 rivoluziona subito la classifica generale. Yves Lampaert (Quick Step Floors), il vincitore della seconda frazione, 203,4 chilometri da Nîmes a Le Grande Narbonne, ha tolto la maglia rossa di leader a Rohan Dennis.



La Quick Step Floors, come sempre quando si alza il vento, riesce a dominare la corsa e oltre al primo posto di Lampaert si è presa anche il secondo posto nell'arrivo di tappa e in classifica generale con Matteo Trentin. Terzo sul traguardo è stato per Adam Blythe (Aqua Blue Sport) seguito da Edward Theuns (Trek-Segafredo) e Sasha Modolo della UAE Emirates. Una frazione, quella di oggi, che è stata dedicata interamente alle ruote veloci. La fuga non è partita e le emozioni sono state regalate dai ventagli per proteggersi dal vento laterale.

Prima ha provato la Katusha a risolvere la corsa; poi ci ha provato la Sky di Froome negli ultimi 8 chilometri. L'azione decisiva è arrivata a 3 chilometri dal finale con la Quick Step Floors che, padrona del vento, ha saputo dominare il finale sganciandosi dal gruppo con una decina di uomini. Dietro, a nulla è servito il tentativo di Oss della BMC di ricucire il buco.



Lampaert con abilità e seguito da Trentin ha conquistato così la seconda tappa della corsa spagnola, ultima frazione interamente in terra francese perché domani con l'arrivo ad Andorra si entrerà in Spagna.

Da registrare una brutta caduta a 60 chilometri dal finale: il marocchino Anass Ait El Abdia (Uae Team Emirates) ha subito danni alla clavicola e così lo spagnolo Javier Moreno (Bahrain Merida). Sono stati costretti entrambi al ritiro. Domani ci sarà la terza frazione. I Pirenei porteranno i corridori fino ad Andorra dopo 158 chilometri di corsa. In questa frazione ci saranno le prime salite che potrebbero già fare una selezione e rendere noti i nomi dei corridori che non vedremo sul podio finale di Madrid.

