World League, l'Italia perde contro il Belgio e dice addio alla Final six

«Peccato, è andata così. Avevamo fatto bene con la Francia, ci eravamo tolti una piccola soddisfazione, invece abbiamo commesso nuovamente tanti errori che, come è logico che sia, a questi livelli si pagano». È il commento della Nazionale italiana maschile di pallavolo, Gianlorenzo Blengini, dopo la sconfitta 3-1 (25-22, 26-24, 25-27, 25-16) di World League contro il Belgio ad Anversa che significa abbandonare le ultime speranze di qualificazione alla Final Six. «È stata una World League un pò strana; abbiamo alternato prove da dimenticare ad altre nelle quali avremmo meritato probabilmente qualcosa in più -prosegue il tecnico-. Abbiamo avuto difficoltà alle quali se ne sono aggiunte altre come l'infortunio di Lanza. Sappiamo qual è il nostro percorso e cosa dobbiamo fare. C'è da lavorare; lo faremo duramente. Come sempre». Il primo set viene giocato alla pari dagli azzurri contro i padroni di casa con le due squadre autrici di parecchi errori, la situazione resta in sostanziale equilibro per la maggior parte del parziale con i belgi in grado però di allungare proprio nel finale (23-21) chiudendo in proprio favore con il punteggio di 25-22 dopo che gli azzurri avevano annullato la prima palla set.



Nel secondo parziale gli azzurri reagiscono bene all'esito della prima frazione riuscendo nella fase centrale ad accumulare un buon margine di vantaggio che viene amministrato fino al 22-18 in loro favore. Proprio sul più bello, però, quando sembrano avviati a portare la situazione in parità subiscono un break di 4-0 (22-22) cedendo ai vantaggi 26-24 alla seconda palla set. Terza frazione ancora in sostanziale parità fino al 23-23 con una gara sempre caratterizzata da errori e incertezze da entrambe le parti.



Ancora una volta nel finale i dragoni rossi sembrano poter approfittare dei continui black out degli azzurri. Il finale è palpitante con continui capovolgimenti di fronte: alla fine, alla seconda palla set, e dopo aver annullato un match ball ai padroni di casa, sono i ragazzi di Blengini a imporsi 27-25. Nel quarto set i padroni di casa tracciano il solco definitivo a circa metà frazione (14-10, 19-13). Gli uomini di Heynen sembrano inarrestabili e finiscono per vincere un match (25-16) che al momento li tiene ancora in corsa per la qualificazione alle Finali.Oggi cala il sipario su questa Fase Intercontinentale con l'ultimo match contro il Canada alle ore 13.

© RIPRODUZIONE RISERVATA