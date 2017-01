In arrivo Gucher. Con la clemenza del meteo, si scioglie l’ultima neve da cui emergono Lorenzo Laverone (‘89) e Andrea Cocco (‘86) che insieme al loro procuratore Mario Gioffredi oggi, finalmente, si legheranno all’Avellino. Ma non finisce qui: l’Avellino attende per oggi la risposta definitiva di Robert Gucher, ma ha pronte valide alternative quali Francesco Lodi (‘84) per il ruolo di regista e un po’ a sorpresa, Giuseppe De Luca (‘91) per il ruolo di attaccante. Laverone, ex Salernitana, firmerà un biennale legato però alla permanenza dei lupi in B, dal momento che la formula del trasferimento resta quella del prestito con obbligo di riscatto, condizionato appunto alla salvezza dell’Avellino.

Desideroso di chiudere quella che sta diventando una stucchevole telenovela con Gucher del Frosinone per il quale è stata avanzata una proposta decisa e definitiva (se firma, resta in prestito fino a giugno). L’austriaco sta però valutando, apparentemente per trovare un motivo, ma forse per rifiutars, guardandosi intorno alla ricerca di una serie di opportunità ritenute più ghiotte, suggeritegli dal suo procuratore.