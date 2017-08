Il Benevento pronto all'esordio in A Baroni attacca con Coda e Puscas

di Gennaro Arpaia

Tutto pronto per la prima volta in Serie A del Benevento. I giallorossi sono attesi tra qualche minuto al Ferraris di Genova dove incontreranno la Sampdoria per il loro debutto assoluto in massima serie. Mister Baroni ha scelto l’undici con il quale i suoi affronteranno i blucerchiati, con Belec in porta, un centrocampo di quantità e qualità con Ciciretti e l'ultimo arrivato Cataldi e in avanti la coppia Puscas-Coda.



Dall’altra parte, non sorprendono le scelte di Giampaolo. L’allenatore al secondo anno sulla panchina blucerchiata manda Puggioni tra i pali, la linea difensiva composta da quattro uomini e in attacco Quagliarella sostenuto da Caprari.



Sampdoria (4-3-1-2): Puggioni; Sala, Silvestre, Regini, Pavlovic; Barreto, Torreira, Praet; Ramirez; Caprari, Quagliarella.

A disposizione: Tozzo, Bereszynski, Ferrari, Murru, Linetty, Capezzi, Djuricic, Verre, Alvarez, Kownacki, Bonazzoli. Allenatore: Giampaolo.



Benevento (4-4-2): Belec; Letizia, Lucioni, Costa, Venuti; Ciciretti, Cataldi, Del Pinto, D’Alessandro; Puscas, Coda.

A disposizione: Piscitelli, Brignoli, Djimsiti, Viola, Camporese, Di Chiara, Gyamfi, Cissè, Gravillon, Donnarumma, Brignola. Allenatore: Baroni.

