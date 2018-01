Addio a Franco Costa, storico inviato di 90° minuto: aveva 77 anni

È in lutto il giornalismo sportivo per la morte di Franco Costa. Aveva 77 anni e per oltre trent'anni è stato uno dei volti della Rai: in particololare è stato inviato della trasmissione 90° minuto. Nato a Torino, ha lavorato da collaboratore nelle redazioni della Gazzetta, di Tuttosport, del Corriere della Sera e della Stampa Sera. Entrato poi nella Rai, è diventato popolare per le interviste a Gianni Agnelli e ai campioni della Juventus come Platini, Zoff e Boniek.

