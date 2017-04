Addio a Spartaco Landini, storico dirigente del Genoa: giocò anche in Nazionale

È morto Spartaco Landini, dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore. Ne danno notizia i siti dell'Inter, squadra con la quale Landini giocò come difensore dal 1962 al 1971, all'epoca della Grande Inter di Helenio Herrera, e del Genoa, del quale è stato uno storico dirigente. Dopo l'Inter, Landini ha giocato nel Palermo, nel Napoli e nella Sangiovannese, collezionando quattro presenze in Nazionale. La sua carriera dirigenziale si legò a lungo e in periodi differenti al società rossoblù, ricorda il sito del Genoa. È stato anche direttore sportivo del Catanzaro. «Un grande pezzo di Genoa si è scollato dal muro. Ciao, Spartaco, grazie di tutto. Con un ultimo sorriso. A te piacerebbe così», si legge sul sito rossoblu. I funerali si svolgeranno martedì a Genova.

