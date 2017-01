Compleanno flegreo per Allan. Il centrale brasiliano infatti ha festeggiato in una villa di Pozzuoli i suoi primi 26 anni, circondato dall'affetto della moglie Thais e dei loro figli ma anche da quello di vari compagni di squadra, a partire dal connazionale Jorginho arrivato con la compagna Natalia. Proprio quest'ultima ha pubblictato infatti sul suo profilo instagram il video dello spettacolo pirtecnico che evidentemente deve averla affascinata molto.

Una festa allegra come si addice ad un latino insomma, conclusa come si vede con uno spettacolo coloratissimo di fuochi d'artificio che hanno colorato il cielo ma anche il prato della struttura con un il suo nome in rosso fuoco apparso a sopresa tra lo stupore degli invitati e da lui stessa postata.



"Ringrazio Dio per avermi dato un altro anno di vita", ha commentato quindi lo stesso Allan sulla sua pagina instagram, "Ringrazio la mia famiglia e gli amici che hanno reso il giorno di oggi splendido e felice e dai quali ho ricevuto tanti messaggi di affetto, anche da migliaia di chilometri di distanza. Infine, non meno importante, voglio ringraziare tutti i fan e coloro che ammirano il mio lavoro che hanno speso un po' del proprio tempo prezioso per scrivermi una parola di affetto".